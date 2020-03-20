В Минске общественный транспорт по утрам будет ходить чаще

С 23 марта общественный транспорт Минска станет ходить чаще по утрам. Об этом заявил директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает "Минск-Новости".





Накануне Александр Лукашенко поручил Министерству образования сместить время начала занятий у студентов вузов и учащихся ссузов на более позднее время, чтобы развести потоки пассажиров, едущих на работу и на учебу. Такая мера должна снизить заполняемость транспорта в утренние часы пик.

По мнению транспортников, начало занятий в учебных заведениях столицы оптимально перенести на 10.00. "Совместно с Министерством образования прорабатываем вопрос по продлению утреннего часа пик. Обычно наименьшие интервалы в движении городских маршрутов идут в период с 7.00 до 9.00. Хотим сделать их такими же до 10.00. Уже перерабатываем расписание городского транспорта. Изменения затронут 278 маршрутов. Планируем вводить новое расписание с понедельника", — отметил Валерий Шкуратов.

Аналогичные корректировки в расписании движения ожидают и метрополитен. Кстати, за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте — на 102 тысячи. Весь подвижной состав проходит обработку антисептиками.