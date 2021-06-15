В течение трех лет в столице планируется обновить спортивные площадки во дворах до современных многофункциональных объектов, передает БЕЛТА.
– Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в Минске есть 3724 профильных сооружения. На внутридворовых столичных территориях функционирует 288 спортивных площадок. Мониторинг за состоянием таких объектов проводится постоянно, в апреле вместе с администрациями районов проверили абсолютно все, чтобы определить, какие требуют частичного ремонта, а где необходимо полное обновление объекта. Планируем их реконструировать в течение ближайших трех лет, – уточнил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай.
Вместо многих старых объектов организуют многопрофильные спортивные площадки. Проект разработало главное управление спорта и туризма.
– Площадка довольно большая, может быть использована как для проведения обычных игр, так и небольших соревнований. Она имеет искусственное покрытие. Ворота, стойки, скамейки съемные, что позволяет модернизировать ее под любой вид спорта. Строительство площадки в среднем будет обходиться бюджету до 80 тысяч рублей, – отметил Максим Воропай.
Вместе с тем главное управление спорта и туризма Мингорисполкома совместно с республиканским государственно-общественным объединением "Президентский спортивный клуб" планирует реализовать проект "Спорт для всех". Его целью станет обустройство уличных площадок для тренировок и занятий воркаутом. Места для их оборудования в настоящий момент определены в каждом административном районе столицы.
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В Минске обновят дворовые спортивные площадки
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