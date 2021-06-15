В Минске обновят дворовые спортивные площадки

уточнилВместо многих старых объектов организуют многопрофильные спортивные площадки. Проект разработало главное управление спорта и туризма.отметил Максим Воропай.Вместе с тем главное управление спорта и туризма Мингорисполкома совместно с республиканским государственно-общественным объединением "Президентский спортивный клуб" планирует реализовать проект "Спорт для всех". Его целью станет обустройство уличных площадок для тренировок и занятий воркаутом. Места для их оборудования в настоящий момент определены в каждом административном районе столицы.