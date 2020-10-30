В Минске обновлены рекомендации по профилактике распространения коронавируса

В организациях всех форм собственности необходимо организовать в течение рабочего дня технологический перерыв не менее часа для проведения дезинфекции помещений и оборудования.Организаторам массовых зрелищных, культурно-развлекательных (театры, кинотеатры и др.) и спортивных мероприятий рекомендовано следить за числом посетителей - залы должны быть заполнены не более чем на 50 %. Рассадка - не менее 1-1,5 м друг от друга.Руководители объектов бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, торговли, социальных служб, почтовых организаций, общественного транспорта (автомобильного, железнодорожного, метро), а также служб жизнеобеспечения города и других организаций по оказанию услуг должны:— ежедневно измерять температуру сотрудникам перед началом работы, фиксировать результаты в журнале и не допускать к работе сотрудника с повышенной температурой тела;— обеспечить соблюдение социального дистанцирования;— контролировать наличие и запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток;— контролировать наполняемость дозаторов с антисептиком для обработки рук;— организовать проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;— контролировать соблюдение работниками всех мер профилактики;Посетителям общественных мест рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 м и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.