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В Минске обновлены рекомендации по профилактике распространения коронавируса

В пресс-службе Мингорисполкома рассказали про обновленные рекомендации по профилактике распространения COVID-19, сообщает «Минск-новости»


Заведения общественного питания

В организациях всех форм собственности необходимо организовать в течение рабочего дня технологический перерыв не менее часа для проведения дезинфекции помещений и оборудования.

Развлекательные заведения

Организаторам массовых зрелищных, культурно-развлекательных (театры, кинотеатры и др.) и спортивных мероприятий рекомендовано следить за числом посетителей  - залы должны быть заполнены  не более чем на 50 %. Рассадка - не менее 1-1,5 м друг от друга. 

Объекты сферы услуг

Руководители объектов бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, торговли, социальных служб, почтовых организаций, общественного транспорта (автомобильного, железнодорожного, метро), а также служб жизнеобеспечения города и других организаций по оказанию услуг должны:

— ежедневно измерять температуру сотрудникам перед началом работы, фиксировать результаты в журнале и не допускать к работе сотрудника с повышенной температурой тела;
— обеспечить соблюдение социального дистанцирования; 
— контролировать наличие и запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток; 
— контролировать наполняемость дозаторов с антисептиком для обработки рук;
— организовать проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;
— контролировать соблюдение работниками всех мер профилактики;

Посетителям общественных мест рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 м и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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