В пресс-службе Мингорисполкома рассказали про обновленные рекомендации по профилактике распространения COVID-19, сообщает «Минск-новости».
Заведения общественного питания
В организациях всех форм собственности необходимо организовать в течение рабочего дня технологический перерыв не менее часа для проведения дезинфекции помещений и оборудования.
Развлекательные заведения
Организаторам массовых зрелищных, культурно-развлекательных (театры, кинотеатры и др.) и спортивных мероприятий рекомендовано следить за числом посетителей - залы должны быть заполнены не более чем на 50 %. Рассадка - не менее 1-1,5 м друг от друга.
Объекты сферы услуг
Руководители объектов бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, торговли, социальных служб, почтовых организаций, общественного транспорта (автомобильного, железнодорожного, метро), а также служб жизнеобеспечения города и других организаций по оказанию услуг должны:
— ежедневно измерять температуру сотрудникам перед началом работы, фиксировать результаты в журнале и не допускать к работе сотрудника с повышенной температурой тела;
— обеспечить соблюдение социального дистанцирования;
— контролировать наличие и запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток;
— контролировать наполняемость дозаторов с антисептиком для обработки рук;
— организовать проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;
— контролировать соблюдение работниками всех мер профилактики;
Посетителям общественных мест рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 м и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Опубликовано:
181
В Минске обновлены рекомендации по профилактике распространения коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА