В Минске обнаружили лабораторию по расфасовке стероидов

В столице пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной продажей стероидов. Задержаны двое неработающих минчан и житель Жлобина, сообщает пресс-служба МВД.





В ходе обыска арендуемой одним из фигурантов квартиры обнаружены оборудование для фасовки и упаковки, упаковочные материалы, полиграфическая продукция, наклейки, а также подготовленные почтовые отправления с сильнодействующими веществами. Изъята крупная партия подготовленных к реализации препаратов, в том числе жидкости для инъекций и более 500 таблеток.

Запрещенные стероиды задержанные заказывали в Китае через интернет, рассказали в МВД. Здесь их фасовали и продавали на территории России, Беларуси и в странах Евросоюза.





«Стероиды распространялись под видом продукции, легально изготовленной и упакованной на территории иностранных государств в заводских условиях», – отметили в МВД. Основными потребителями были спортсмены-бодибилдеры.

Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности задержанных. По изъятым веществам назначены необходимые экспертизы.

Правоохранители призывают спортсменов быть более бдительными при покупке и потреблении подобной продукции.