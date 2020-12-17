В Минске новогодние торговые площадки откроются 18 декабря

На Октябрьской площади будет работать рождественская ярмарка с 12 стеклянными торговыми павильонами в виде многогранников, похожих на соты. Свои товары представят павильоны "Белорусские деликатесы", "Шашлычный дом", "Бульбаш", "Мечта сластены", "Здоровый фастфуд" и другие. Кроме продуктов питания жители и гости столицы смогут приобрести елочные игрушки и праздничные сувениры.Время работы: с 18 по 23 декабря с 12:00 до 20:00, 24–30 декабря с 12:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 03:00.Праздничная торговая площадка у Дворца спорта развернется в деревянных торговых шале. Здесь будут продаваться различного рода новогодние товары: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Кроме продажи угощений на ярмарках будет представлена культурно-развлекательная программа.Режим работы по будням с 14:00 до 21:00, а в выходные дни с 12:00 до 23:00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 03:00.В Минске состоятся праздничные шоу. Театрализованное представление на площади Свободы "Новогодняя карусель" будет проходить с 26 декабря по 2 января в 17:00 и 20:00. А светомузыкальное шоу на Октябрьской площади "Зимний концерт" пройдет 31 декабря с 00:00 до 03:00, а также 1 и 2 января с 18:00 до 21:00.Праздничный салют в столице в новогоднюю ночь начнется в 01:30. Огневая точка будет находиться в Александровском сквере. Для наблюдения за салютом лучшими точками станут Октябрьская площадь и проспект Независимости.