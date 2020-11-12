В Минске нетрезвый водитель управлял пассажирским автобусом – его остановили сотрудники ГАИ

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что нарушение правил дорожного движения со стороны водителя было выявлено в ходе проведения рейдовых мероприятий с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и иных средств фото- и видеофиксации. Сотрудники ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска на ул. Пономаренко остановили пассажирский автобус МАЗ и провели освидетельствование водителя 1976 года рождения. В крови мужчины оказалось 2,64 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 18.16 КоАП.Проводится проверка. Устанавливаются должностные лица, которые выпустили в рейс нетрезвого водителя, а также выясняются обстоятельства, предшествующие административному правонарушению.ГАИ напомнила, что с 11 по 20 ноября в Минске проходит профилактическое мероприятие "Автобус", во время которого проверяется соблюдение водителями автобусов ПДД. Внимание также обращено на состояние транспортных средств и правомерность их переоборудования для перевозки пассажиров.