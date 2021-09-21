В Минске нетрезвый водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

21 сентября около 16:00 на столичной улице Каховской произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ Минска.
Как уточняет старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Анастасия Цыбина, сегодня около 16:00 41-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по улице Каховской со стороны бульвара Шевченко в направлении улицы Гая, около дома № 33 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом МАЗ.
В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Было установлено, что водитель "Рено" был пьян. Результат освидетельствования показал 2,13 промилле в его организме.
В ГАИ напоминают, что проезжая часть и спиртное – несовместимы.
– Если вы заметили выпивших участников дорожного движения, незамедлительно сообщайте в милицию, – добавили стражи дорог.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома