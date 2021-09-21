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  2. В Минске нетрезвый водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

В Минске нетрезвый водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

21 сентября около 16:00 на столичной улице Каховской произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ Минска. 


Как уточняет старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Анастасия Цыбина, сегодня около 16:00 41-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по улице Каховской со стороны бульвара Шевченко в направлении улицы Гая, около дома № 33 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом МАЗ.

В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Было установлено, что водитель "Рено" был пьян. Результат освидетельствования показал 2,13 промилле в его организме.

В ГАИ напоминают, что проезжая часть и спиртное – несовместимы.

– Если вы заметили выпивших участников дорожного движения, незамедлительно сообщайте в милицию, – добавили стражи дорог. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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