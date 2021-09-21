В Минске нетрезвый водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

Как уточняет старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Анастасия Цыбина, сегодня около 16:00 41-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по улице Каховской со стороны бульвара Шевченко в направлении улицы Гая, около дома № 33 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом МАЗ.В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.Было установлено, что водитель "Рено" был пьян. Результат освидетельствования показал 2,13 промилле в его организме.В ГАИ напоминают, что проезжая часть и спиртное – несовместимы.– добавили стражи дорог.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома