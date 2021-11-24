В Минске нетрезвый водитель иномарки сбил пешехода на островке безопасности

– прокомментировали в ГАИ.В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля, мужчина 1985 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования степень опьянения составила 2,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, с 2015 года у него истек срок действия водительского удостоверения.По факту случившегося начата проверка.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома