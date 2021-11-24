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  2. В Минске нетрезвый водитель иномарки сбил пешехода на островке безопасности

В Минске нетрезвый водитель иномарки сбил пешехода на островке безопасности

В Первомайском районе столицы нетрезвый водитель спровоцировал ДТП. Подробности аварии сообщают в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


– По предварительной информации, это случилось сегодня около 19 часов. 36-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля ВMW, двигался по улице Курсанта Гвишиани со стороны улицы Рогачевской в направлении улицы Пономарева. Совершая поворот направо на улицу Героев 120-й дивизии, он не справился с управлением и совершил наезд на опору светофорного объекта, расположенного на островке безопасности. В результате аварии пострадала женщина 1962 года рождения, которая в это время была на островке. Пострадавшую госпитализировали, – прокомментировали в ГАИ. 

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля, мужчина 1985 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования степень опьянения составила 2,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, с 2015 года у него истек срок действия водительского удостоверения.

По факту случившегося начата проверка. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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