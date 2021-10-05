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В Минске нетрезвый бесправник устроил ДТП

4 октября на столичном проспекте Жукова пьяный бесправник протаранил два автомобиля. Подробности аварии сообщают в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 


ДТП произошло в понедельник примерно в 15:10. 43-летний водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по проспекту Жукова в направлении проспекта Дзержинского, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двумя автомобилями марки "Фольксваген". От удара «Вольво» выбросило за пределы проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. 

Прибывшие сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска предположили, что виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на медосвидетельствование – в его организме обнаружено 1,78 промилле алкоголя. Было также установлено, что год назад его лишили права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

В отношении мужчины составлено 4 административных протокола: за вождение в нетрезвом состоянии и без права управления, за совершенное ДТП и за отсутствие допуска к участию в дорожном движении. 

В ГАИ напоминают, что в случае повторного в течение года управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя могут привлечь к уголовной ответственности. 

Фото ГАИ Минска 
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