В Минске нетрезвая бесправница повредила пять припаркованных авто

Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при этом находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Брестской в направлении улицы Кижеватова. В какой-то момент она совершила наезд на пять припаркованных машин: BMW, Infiniti, Mazda, Suzuki, Kia. Все они получили механические повреждения.Сотрудниками ГАИ было установлено, что у женщины не было водительских прав. В тот вечер она была пьяна: в ее крови обнаружили алкоголь в количестве 2,34 промилле. В салоне авто также находился ее супруг. В организме мужчины также выявили наличие алкоголя – 2,65 промилле.По факту ДТП начата проверка.Фото: ГАИ Минска