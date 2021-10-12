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  2. В Минске нетрезвая бесправница повредила пять припаркованных авто

В Минске нетрезвая бесправница повредила пять припаркованных авто

Вечером 11 октября в столице произошло ДТП, виновницей которого стала нетрезвая женщина. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале ГАИ Минска.


Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при этом находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Брестской в направлении улицы Кижеватова. В какой-то момент она совершила наезд на пять припаркованных машин: BMW, Infiniti, Mazda, Suzuki, Kia. Все они получили механические повреждения. 

Сотрудниками ГАИ было установлено, что у женщины не было водительских прав. В тот вечер она была пьяна: в ее крови обнаружили алкоголь в количестве 2,34 промилле. В салоне авто также находился ее супруг. В организме мужчины также выявили наличие алкоголя – 2,65 промилле. 

По факту ДТП начата проверка.

Фото: ГАИ Минска 
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