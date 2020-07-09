В Минске не подтвердилась информация о «минировании» ресторана быстрого питания

Около 7 утра в четверг в милицию поступило сообщение от работников одного из ресторанов быстрого питания, расположенного на проспекте Дзержинского. В заведение по электронной почте пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба МВД.





На место были направлены саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Персонал заведения к этому времени самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не было.

Взрывоопасных предметов в результате обследования не обнаружено, проинформировали в МВД.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.