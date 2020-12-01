В Минске наибольшее количество людей с инвалидностью проживают во Фрунзенском и Московском районах

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Организаторы мероприятия – комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста, Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.Семинар прошел в рамках проекта «Минск как инклюзивный город в контексте Повестки-2030. Инклюзивная политика труда и занятости», который реализуется во время 9-го этапа Программы поддержки Беларуси Федеральным правительством Германии на 2019–2022 годы.– поделилась во время семинара заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.Для гостей провели экскурсию по образовательно-реабилитационному центру. Их познакомили с «функциональными квартирами», учебными кабинетами, комнатами проживания людей с инвалидностью, залом двигательной реабилитации, показали продукцию технических средств социальной реабилитации, которая выпускается в протезно-ортопедическом центре.К слову, в Белорусском протезно-восстановительном центре обслуживаются 91 658 белорусов со всех регионов страны.