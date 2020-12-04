Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»

В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»

В Минске собрались лучшие представители волонтерского движения из разных регионов. В первой половине дня они обменялись опытом и получили новые знания на образовательных и коммуникативных тренингах в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. А после обеда переместились в торговый центр «Столица», где прошло награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Волонтер года – 2020».


На подведение итогов конкурса, организованного Белорусским республиканским союзом молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским волонтерским центром, приехали представители движения БРСМ «Доброе Сердце», Белорусского Общества Красного Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО и других организаций. 


В номинации «Личный вклад» победителями стали девятиклассница средней школы № 1 Лиды Анна Коломыцкая, учащаяся 4-го курса Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Анастасия Гончарова и педагог-организатор средней школы № 22 Гомеля Янина Горбачевская. 

Лучшими признаны волонтерские отряды «Дорогою добра» средней школы № 4 Осиповичей и «Дети столицы» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Проект будущих педагогов уже больше 17 лет помогает школьникам хорошо провести летние каникулы, рассказывает студентка 4-го курса Марина Губаревич:

– Вместе со школьниками мы проводим развлекательные, обучающие и спортивные игры, конкурсы, обсуждаем актуальные вопросы. Детям нравится, что мы с ними на одной волне.




Также лауреатов определили в номинациях «Лучшая обучающая программа для волонтеров», «Лучшая волонтерская группа в социальной сети» и «Лучший имиджевый плакат».  

Даже в такой праздничный день волонтеры ни на минуту не забывали о своей миссии. На церемонии награждения они дали старт ежегодной благотворительной акции БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество», которая продлится до 8 января, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе Сердце» Александра Гончарова:

– В этом году, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры, мы организуем во всех уголках страны более 500 разноплановых мероприятий для воспитанников детских интернатных учреждений, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с инвалидностью. 



Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания:

– Волонтерское движение с каждым годом набирает обороты. Об этом свидетельствует тот факт, что на дискуссионных площадках, которые проходят по всей стране, тему волонтерства поднимает много молодых ребят. Они понимают, что это движение нужно развивать, развивать всем вместе. Законодатели уже рассматривают вариант принятия нормативно-правового акта, который будет регулировать волонтерскую деятельность. Этот год показал насколько важна работа, которую выполняют добровольцы. В период пандемии COVID-19 они первыми откликнулись и стали помогать медикам, разносили рецепты для пожилых людей. Мы будем продолжать эту работу. 





Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
ГАИ Минска 7-17 декабря проведет акцию "Пешеход"
Википедия вместо памяти
Гигин - об исторических корнях белорусского общенационального диалога
Сплав истории и современности: в НХМ открылась выставка живописи Юрия Пискуна
Курсанты Могилевского института МВД посетили дом-интернат и сделали подарки его постояльцам
Глава ВОЗ предложил создать глобальную систему обмена клиническими образцами патогенов
Сбивший пешеходов в Трире имел при себе патроны
Сегодня в Витебске отобрали возможных конкурсантов на песенные международные конкурсы фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Российский эксперт: призывать к санкциям на фоне пандемии - вредить народу своей страны
Игорь Ковалевич продолжит тренировать футболистов "Немана"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Фейкометы без белых халатов
В Москве женщина выбросила грудного ребенка с 13-го этажа
Проблемы и перспективы АПК обсудили на областной диалоговой площадке в Узде
Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube
Ученые снова зафиксировали подземные толчки на станции Беллинсгаузен в Антарктиде
Посол Беларуси Николай Овсянко вручил верительные грамоты Президенту Колумбии
Центр испытания и сертификации железнодорожной продукции с участием китайских партнеров будет создан на базе Белгосуниверситета транспорта
Нацстратегия активного долголетия до 2030 года утверждена в Беларуси
Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ
Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов
В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятные трусы
У Октябрьского района Минска может появиться побратим в китайском городе Гуанчжоу
В Березинском заповеднике соорудили искусственные гнездовья для редкого вида сов
В ночь на 5 декабря в работе банковских карт могут наблюдаться сбои
Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT
Около 100 елок желаний установит Красный Крест на Гомельщине
ТЦСОН за неделю выполнили 1 тыс. заявок по доставке предметов первой необходимости
Лукашенко высказался о фейках касательно его визита в Витебск и положения дел в больницах
Минская область лидирует среди регионов по росту запаса СИЗов для работников здравоохранения
Ситифермерство как будущее сельского хозяйства
Витебский эпидемиолог: в Витебской области появились предвестники, которые могут охарактеризовать ситуацию с COVID-19 как обнадеживающую
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет карбалевича Елисея
Евразийский межправсовет согласовал подходы к контролю за качеством продовольствия
Главный врач Витебской областной инфекционной больницы рассказала о ситуации с COVID-19 в области
Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в регионах
В Волковысской ЦРБ открыли шестую в области ПЦР-лабораторию
В обновленном современном формате открылось почтовое отделение № 60 в Минске
Отказ лидеров от участия в соревнованиях во время пандемии открывает новые возможности для многих спортсменов
Катание на коньках, театр онлайн и уроки IT: топ-5 идей для классных выходных
Спираль обмана. Есть ли вакцина от вышедшей из-под контроля инфодемии?
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 31 декабря
мнение
Виктория КОХНО
Википедия вместо памяти
Министр здравоохранения: выплата «ковидных» надбавок медикам производилась, производится и будет производиться
Герой Беларуси Павел Мариев о том, почему нужно быть патриотом своей страны и какие перспективы у отечественного машиностроения
Стрим «Волонтер года – 2020». Торжественная церемония награждения победителей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ