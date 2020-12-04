В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»

В Минске собрались лучшие представители волонтерского движения из разных регионов. В первой половине дня они обменялись опытом и получили новые знания на образовательных и коммуникативных тренингах в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. А после обеда переместились в торговый центр «Столица», где прошло награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Волонтер года – 2020».
На подведение итогов конкурса, организованного Белорусским республиканским союзом молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским волонтерским центром, приехали представители движения БРСМ «Доброе Сердце», Белорусского Общества Красного Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО и других организаций.
В номинации «Личный вклад» победителями стали девятиклассница средней школы № 1 Лиды Анна Коломыцкая, учащаяся 4-го курса Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Анастасия Гончарова и педагог-организатор средней школы № 22 Гомеля Янина Горбачевская.
Лучшими признаны волонтерские отряды «Дорогою добра» средней школы № 4 Осиповичей и «Дети столицы» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Проект будущих педагогов уже больше 17 лет помогает школьникам хорошо провести летние каникулы, рассказывает студентка 4-го курса Марина Губаревич:
– Вместе со школьниками мы проводим развлекательные, обучающие и спортивные игры, конкурсы, обсуждаем актуальные вопросы. Детям нравится, что мы с ними на одной волне.
Также лауреатов определили в номинациях «Лучшая обучающая программа для волонтеров», «Лучшая волонтерская группа в социальной сети» и «Лучший имиджевый плакат».
Даже в такой праздничный день волонтеры ни на минуту не забывали о своей миссии. На церемонии награждения они дали старт ежегодной благотворительной акции БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество», которая продлится до 8 января, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе Сердце» Александра Гончарова:
– В этом году, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры, мы организуем во всех уголках страны более 500 разноплановых мероприятий для воспитанников детских интернатных учреждений, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с инвалидностью.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания:
– Волонтерское движение с каждым годом набирает обороты. Об этом свидетельствует тот факт, что на дискуссионных площадках, которые проходят по всей стране, тему волонтерства поднимает много молодых ребят. Они понимают, что это движение нужно развивать, развивать всем вместе. Законодатели уже рассматривают вариант принятия нормативно-правового акта, который будет регулировать волонтерскую деятельность. Этот год показал насколько важна работа, которую выполняют добровольцы. В период пандемии COVID-19 они первыми откликнулись и стали помогать медикам, разносили рецепты для пожилых людей. Мы будем продолжать эту работу.
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В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК