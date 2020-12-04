В Минске наградили победителей республиканского конкурса «Волонтер года – 2020»

На подведение итогов конкурса, организованного Белорусским республиканским союзом молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским волонтерским центром, приехали представители движения БРСМ «Доброе Сердце», Белорусского Общества Красного Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО и других организаций.В номинации «Личный вклад» победителями стали девятиклассница средней школы № 1 Лиды Анна Коломыцкая, учащаяся 4-го курса Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Анастасия Гончарова и педагог-организатор средней школы № 22 Гомеля Янина Горбачевская.Лучшими признаны волонтерские отряды «Дорогою добра» средней школы № 4 Осиповичей и «Дети столицы» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Проект будущих педагогов уже больше 17 лет помогает школьникам хорошо провести летние каникулы, рассказываетТакже лауреатов определили в номинациях «Лучшая обучающая программа для волонтеров», «Лучшая волонтерская группа в социальной сети» и «Лучший имиджевый плакат».Даже в такой праздничный день волонтеры ни на минуту не забывали о своей миссии. На церемонии награждения они дали старт ежегодной благотворительной акции БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество», которая продлится до 8 января, рассказывает