В Минске наградили победителей конкурса социальной рекламы «#Познай Беларусь»

Организаторы конкурса – Национальное агентство по туризму, Департамент по туризму Минспорта и туризма при поддержке Мининформации, Минкультуры, Минобразования. Поддержку также оказали «Беларусбанк» и «Белоруснефть».В Национальном агентстве по туризму признаются, что не ожидали такой популярности конкурса. Впрочем, это говорит о большом интересе к внутреннему туризму, о желании быть причастными к его продвижению. Заодно специалисты увидели, какие темы больше всего «цепляют» потенциальных путешественников, что им запоминается.– подчеркнул. –Автором лучших слоганов стал доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ Сергей Зеленко. Первое место в номинации «Плакат» у педагога-организатора средней школы № 20 Бобруйска Марины Шаферовой. А вот номинацию «Видеоролик» жюри разделило на две подноминации – для профи и любителей. Лучший профессиональный видеоролик представил Госпогранкомитет в соавторстве с фолк-этно группой Pani Malala. Среди любителей лидером стала учитель Вышемирского детского сада-средней школы Речицкого района Кристина Иванчикова.Работы победителей увидят широкие массы уже в ближайшее время: планируется их использовать для социальной рекламы уже до подведения итогов турконкурса «Познай Беларусь». Его победителей традиционно называют в конце года.Кроме того, плакаты еще двух авторов, директора учебно-практического учреждения по внедрению технологий и социального марктеинга «Файная справа» Олега Трухана и замдекана факультета социокультурных коммуникаций БГУ и Элины Усовской в соавторстве со студенткой этого же факультета. Нацагентство намерено использовать для создания рекламно-информационной продукции.