В Минске наградили победителей конкурса социальной рекламы «#Познай Беларусь». Жюри определило победителей в трех номинациях – «Слоган», «Плакат» и «Видеоролик». Выбирать лучших пришлось более чем из 600 заявок.
Организаторы конкурса – Национальное агентство по туризму, Департамент по туризму Минспорта и туризма при поддержке Мининформации, Минкультуры, Минобразования. Поддержку также оказали «Беларусбанк» и «Белоруснефть».
В Национальном агентстве по туризму признаются, что не ожидали такой популярности конкурса. Впрочем, это говорит о большом интересе к внутреннему туризму, о желании быть причастными к его продвижению. Заодно специалисты увидели, какие темы больше всего «цепляют» потенциальных путешественников, что им запоминается.
– Мы разработали довольно большой комплекс мер по продвижению туризма в Беларуси, культуры, достопримечательностей и стали искать новые подходы в этом. Так появилась идея проведения конкурса. Мы хотели привлечь как можно больше людей к процессу. Здорово, что откликнулось так много неравнодушных граждан, музеев, художественных галерей, учреждений образования и др. К слову, заметил, что сфера образования всегда очень активно подключается к творческим инициативам, – подчеркнул директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько. – Жюри определяло лучших по разным критериям – смотрели на средства художественной выразительности и их использование, оценивали творческий подход. Некоторые работы мы отвергали сразу, поскольку не прослеживалась туртематика. Некоторые работы были безумно интересны с позиции туризма, но не было в них социального компонента, который повышал бы имидж Беларуси, его привлекательность. В целом же много работ с душой. И мы хотим творчество лауреатов показывать, транслировать, демонстрировать на наших мероприятиях внутри страны и за рубежом.
Автором лучших слоганов стал доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ Сергей Зеленко. Первое место в номинации «Плакат» у педагога-организатора средней школы № 20 Бобруйска Марины Шаферовой. А вот номинацию «Видеоролик» жюри разделило на две подноминации – для профи и любителей. Лучший профессиональный видеоролик представил Госпогранкомитет в соавторстве с фолк-этно группой Pani Malala. Среди любителей лидером стала учитель Вышемирского детского сада-средней школы Речицкого района Кристина Иванчикова.
Работы победителей увидят широкие массы уже в ближайшее время: планируется их использовать для социальной рекламы уже до подведения итогов турконкурса «Познай Беларусь». Его победителей традиционно называют в конце года.
Кроме того, плакаты еще двух авторов, директора учебно-практического учреждения по внедрению технологий и социального марктеинга «Файная справа» Олега Трухана и замдекана факультета социокультурных коммуникаций БГУ и Элины Усовской в соавторстве со студенткой этого же факультета. Нацагентство намерено использовать для создания рекламно-информационной продукции.
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