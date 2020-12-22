В Минске наградили победителей конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

Престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и за его пределами. В числе победителей конкурса также предприятия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.Как отметил во время торжественной церемонии, повышение качества продукции позволяет предприятиям успешно преодолевать кризисные условия и находить новые точки роста.Валентин Татарицкий отметил, что белорусские предприятия являются активными участниками конкурсного движения в области качества и всегда присутствуют в статусе победителей.Залогом успеха с нами поделилсяНапомним, премия СНГ присуждается один раз в два года. Определение победителей осуществляется в два этапа. Оценка деятельности организаций-участниц проводится по модели и критериям, гармонизированным с европейской моделью делового совершенства. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и призы, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке в рекламных целях, а также в документации.