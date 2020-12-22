Сегодня в Минске наградили победителей конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Звания лауреата удостоены три белорусских предприятия: ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»; ОАО «Торгмаш» (г. Барановичи); ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Дипломантом признано ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
Престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и за его пределами. В числе победителей конкурса также предприятия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
Как отметил во время торжественной церемонии председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий, повышение качества продукции позволяет предприятиям успешно преодолевать кризисные условия и находить новые точки роста.
– Лидерами в СНГ могут быть лишь те компании, которые гибко выстраивают стратегию своего развития на основе внедрения прорывного мышления, современных подходов планирования и организации производства, подготовки персонала. Образцами того, как можно решать поставленные задачи, являются организации, которые награждают в этом зале.
Валентин Татарицкий отметил, что белорусские предприятия являются активными участниками конкурсного движения в области качества и всегда присутствуют в статусе победителей.
– Всего за время проведения конкурса победителями стали 33 отечественных предприятия. Что касается нынешних победителей, они смогли доказать, что выстроенные ими высокоэффективные системы менеджмента и бизнес-процессы позволяют создавать инновационную качественную продукцию и услуги, конкурентоспособные как на внутреннем рынке, так и в СНГ.
Залогом успеха с нами поделился заместитель генерального директора по технологии и качеству ОАО «БМЗ –управляющая компания холдинга БМК» Сергей Терлецкий.
– Повышение качества на нашем предприятии – непрерывный процесс. Потому что невозможно на чем-то остановиться конкретном. Каждый день возникают новые вызовы, и необходимо осваивать новые технологии, чтобы быть конкурентоспособными. В эту работу вовлечен весь коллектив. И пандемия показала, что во время падения спроса на мировых рынках возможно конкурировать только качественной продукцией. Мы этот год заканчиваем с неплохими показателями. Более 80 процентов продукции идет на экспорт.
Напомним, премия СНГ присуждается один раз в два года. Определение победителей осуществляется в два этапа. Оценка деятельности организаций-участниц проводится по модели и критериям, гармонизированным с европейской моделью делового совершенства. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и призы, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке в рекламных целях, а также в документации.
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В Минске наградили победителей конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
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Фото: Владимир ШЛАПАК