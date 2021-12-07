В Минске наградили победителей городского этапа республиканского марафона «Молодость. Труд. Единство»

Около тысячи гостей и два часа красочного шоу – Минская городская организация ОО БРСМ подвела итоги третьего трудового семестра.
На церемонию награждения победителей городского этапа республиканского марафона «Молодость. Труд. Единство» собрались более тысячи бойцов студенческих отрядов. Были названы лучшие отряды и бойцы, командиры и комиссары, наниматели и штабы трудовых дел. Первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук поздравил победителей и пожелал бойцам быть такими же активными:
– В этом году мы трудоустроили более 9 тысяч человек разных возрастов. В будущем постараемся показать еще более высокие результаты. Хочется выразить благодарность Мингорисполкому, администрациям районов Минска, учреждениям образования и, конечно же, бойцам студенческих отрядов.