В Минске наградили победителей городского этапа республиканского марафона «Молодость. Труд. Единство»

На церемонию награждения победителей городского этапа республиканского марафона «Молодость. Труд. Единство» собрались более тысячи бойцов студенческих отрядов. Были названы лучшие отряды и бойцы, командиры и комиссары, наниматели и штабы трудовых дел.поздравил победителей и пожелал бойцам быть такими же активными: