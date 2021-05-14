Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Минске наградили «Лучшую многодетную семью – 2021»

В Минске наградили «Лучшую многодетную семью – 2021»

Единственное условие, чтобы попасть на это соревнование, - дети. Чем их больше, тем лучше. В этом году в преддверии Международного дня семьи конкурс для многодетных родителей и их детей традиционно собрал представителей девяти административных районов города - каждый из них делегировал своих самых креативных участников. Так кому же улыбнулась удача на этот раз? 


У каждого рода своя история, свой жизненный путь, и ни один из них не похож на другой. Среди участников конкурса «Лучшая многодетная семья» сегодня 17 столичных семей: дружные, талантливые, и все как один настроены на победу.

- Такие мероприятия повышают авторитет и престиж семьи, они способствуют эстетическому воспитанию
подрастающего поколения, - отметила председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко. - Выделить фаворитов, конечно же, непросто: творческий подход к выполнению заданий наших участников удивляет. Однако жюри справедливо оценивает старания каждого, победа – за самыми креативными.




В финал столичного конкурса на этот раз вышли семьи, в которых воспитывается от трех до семи ребят. И все 17 номинантов, как выяснилось еще в ходе отборочных туров, имеют разнообразные таланты и увлечения. Это они и продемонстрировали в ходе конкурсных состязаний. Достойно показать себя в каждой из трех номинаций удалось каждой. Одна из них – с необычным названием «Родовод», где участники представили фотоальбомы о буднях своей семьи. Вторая часть испытаний - «Секрет успеха» - видеосюжет, раскрывающий творческий потенциал родителей и детей. Третье испытание «Семейный кулинарный шедевр» - презентация любимого блюда, которое готовят все вместе. Каждый тур жюри оценивало по 10-бальной шкале.



Вручение заслуженной награды – волнительный момент. Вместе с Юрием и Надеждой Жвирбловыми первое место разделяют четверо детей: 11-летний Стефан, 7-летний Севастьян и 6-летняя Лиза, а старший сын Владислав пришел поддержать родителей вместе с женой - ему 24.

- Любой успех - большой труд. Это мы стремимся донести детям. О большой семье с мужем мечтали и очень рады, что судьба подарила нам такую возможность, - делится Надежда.

Родителям действительно есть чем гордиться: старший сын Жвирбловых увлекается футболом, 5-классник Стефан радует  первыми успехами в  шахматах, а младшие ребята заняты в кружке современных танцев и музыкальной школе.

С заслуженной победой счастливую семью поздравили организаторы конкурса - комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, Минская городская организация ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей». Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович подвела итоги и поблагодарила участников за активную жизненную позицию и креативный подход:

- Быть многодетными родителями - достойный и нелегкий путь, достойный уважения. Городские власти и впредь будут делать все возможное для того, чтобы ребята в таких семьях росли здоровыми и счастливыми. 



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В США проведут собственный аналог «Евровидения»
Белорусские онкологи освоили пластику мочевого пузыря 22 года назад и с тех пор провели более 2000 вмешательств
Таблетки или операция? Кардиолог назвал эффективный метод лечения аритмии
В Лепеле многодетные семьи заложили аллею
Ивашко победил на старте теннисного турнира в Женеве, отдав своему сопернику всего три гейма
Ветерану Великой Отечественной подарили корову
Педиатр объяснил, почему важно делать массаж новорожденному ребенку
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев — о целях, задачах и новых вызовах
Как служба в милиции создает семьи
Как в Витебске некоторые фирмы, занимающиеся установкой систем видеонаблюдения, вводят в заблуждение жильцов многоквартирных домов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
Белорусские сборные по игровым видам спорта громко заявляют о себе
В Минской области пьяный мужчина на глазах у детей убил котят. Возбуждено уголовное дело
В Гродненской области массово вакцинировать население планируют в больничных городках
За минувшие сутки в России выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
Дырэктар Інстытута мовазнаўства Ігар Капылоў: роднае слова старажытнае і бярэ выток з XIV стагоддзя
Погода 16 мая: местами кратковременные дожди и от +6 °С до +24 °С
Ко Дню семьи. Шевченки: служим вместе!
Авдонин: ВОВ – это элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации
Врач развеял популярный домысел об онкологии
Четырьмя матчами продолжится девятый тур ЧБ по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Инвестор приходит туда, где стабильно: на Гродненщине за прошедшие пять лет объем прямых иностранных инвестиций достиг 720 миллионов долларов
Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кононович вместе со школьниками провела прямую телефонную линию
Кровотечение из носа оказалось признаком серьезной болезни
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Сегодня в Большом театре Беларуси состоится премьера балета «Лебединое озеро»
Со следующей недели Черногория откроет границы для всех туристов
МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния
Авдонин: разрушение государства не означает свободу
Мануальный терапевт объяснил, о каких заболеваниях говорит состояние рук
В Смоленской области произошло серьезное ДТП, пострадали белорусы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Завершается празднование 75-летия Белорусской государственной академии искусств: в программе — выставки, показы, концерты
В Березе частное предприятие не доплатило в бюджет свыше 102 тысяч рублей налогов
Похищенное в хозяйстве Солигорского района зерно везли грузовиками
Счастье, которое всегда с тобой: мы побывали в гостях в детском доме семейного типа, где воспитываются семеро приемных детей
Конкурс дружных и творческих семей. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Властелин села – 2021»
В семье Голубовских муж и жена с честью носят погоны
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ, команды забили семь мячей
В Ираке в результате крупной дорожной аварии погибли 14 человек
Политическая одиозность США и ЕС в отношении России и Беларуси может оставить их союзников-украинцев с сухими баками
Есть все больше предпосылок к тому, что в скором времени доллар перестанет быть основной резервной валютой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
В целях эпидбезопасности призывники в масках и перчатках: в стране началась отправка в войска нового пополнения
Как космонавты готовятся к полету
Авдонин о процессе героизации нацизма: это элемент разрушения государства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ