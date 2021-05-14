В Минске наградили «Лучшую многодетную семью – 2021»

У каждого рода своя история, свой жизненный путь, и ни один из них не похож на другой. Среди участников конкурса «Лучшая многодетная семья» сегодня 17 столичных семей: дружные, талантливые, и все как один настроены на победу.В финал столичного конкурса на этот раз вышли семьи, в которых воспитывается от трех до семи ребят. И все 17 номинантов, как выяснилось еще в ходе отборочных туров, имеют разнообразные таланты и увлечения. Это они и продемонстрировали в ходе конкурсных состязаний. Достойно показать себя в каждой из трех номинаций удалось каждой. Одна из них – с необычным названием «Родовод», где участники представили фотоальбомы о буднях своей семьи. Вторая часть испытаний - «Секрет успеха» - видеосюжет, раскрывающий творческий потенциал родителей и детей. Третье испытание «Семейный кулинарный шедевр» - презентация любимого блюда, которое готовят все вместе. Каждый тур жюри оценивало по 10-бальной шкале.Вручение заслуженной награды – волнительный момент. Вместе с Юрием и Надеждой Жвирбловыми первое место разделяют четверо детей: 11-летний Стефан, 7-летний Севастьян и 6-летняя Лиза, а старший сын Владислав пришел поддержать родителей вместе с женой - ему 24., - делится Надежда.Родителям действительно есть чем гордиться: старший сын Жвирбловых увлекается футболом, 5-классник Стефан радует первыми успехами в шахматах, а младшие ребята заняты в кружке современных танцев и музыкальной школе.С заслуженной победой счастливую семью поздравили организаторы конкурса - комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, Минская городская организация ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей». Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович подвела итоги и поблагодарила участников за активную жизненную позицию и креативный подход: