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В Минске наградили лучших сотрудников отряда милиции особого назначения

Торжественные мероприятия, посвященные 33-й годовщине со дня образования отрядов милиции особого назначения органов внутренних дел Беларуси, прошли в УВД Миноблисполкома. Такая информация размещена на сайте УВД. 


На плацу внутреннего двора УВД состоялось торжественное собрание. Начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко поздравил сотрудников подразделения, отметив, что бойцы ОМОНа являются самыми мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

– Несмотря на относительно недолгую историю, сотрудники вашего подразделения вписали немало ярких героических страниц в историю правоохранительных органов Беларуси. Безмерная самоотдача, патриотизм, верность долгу и присяге, стойкость и высочайший профессионализм, мастерство, смекалка и мужество во имя обеспечения законных прав граждан и интересов государства снискали заслуженный авторитет и искреннее уважение, – сказал начальник УВД.


К поздравлениям присоединились и заместители начальника УВД Виталий Козлов и Роман Романчук, отметившие сплоченность и высокий профессионализм сотрудников областного ОМОНа.

Сотрудники, достигшие высоких показателей в службе, накануне профессионального праздника были награждены медалями "За безупречную службу", почетными грамотами, грамотами и благодарностями МВД и УВД Миноблисполкома, нагрудными знаками "За самаадданую службу", "За адзнаку", "За выдатную службу", "Выдатнік міліцыі", а также нагрудными знаками, грамотами и благодарностями иных подразделений силового блока.


Фото: УВД Миноблисполкома
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