В Минске наградили лучших сотрудников отряда милиции особого назначения

На плацу внутреннего двора УВД состоялось торжественное собрание. Начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко поздравил сотрудников подразделения, отметив, что бойцы ОМОНа являются самыми мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций., – сказал начальник УВД.К поздравлениям присоединились и заместители начальника УВД Виталий Козлов и Роман Романчук, отметившие сплоченность и высокий профессионализм сотрудников областного ОМОНа.Сотрудники, достигшие высоких показателей в службе, накануне профессионального праздника были награждены медалями "За безупречную службу", почетными грамотами, грамотами и благодарностями МВД и УВД Миноблисполкома, нагрудными знаками "За самаадданую службу", "За адзнаку", "За выдатную службу", "Выдатнік міліцыі", а также нагрудными знаками, грамотами и благодарностями иных подразделений силового блока.Фото: УВД Миноблисполкома