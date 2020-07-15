В Минске наградили лауреатов Премии Правительства за достижения в области качества

В Национальной библиотеке прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2019 года.





Награды вручены семи организациям, ставшим лауреатами Премии, в списке – «Белагропромбанк», «Минскинжпроект», «Беларускабель», «Гомельский химический завод» и другие. Подтвердили звание лауреата повторно 15 организаций, среди которых «ВИТЭКС», «Добрушский фарфоровый завод», «Брестский мясокомбинат» и другие. Победители представляют химическую, электротехническую, строительную, пищевую и другие отрасли, а также сферу услуг.

Организации достигли значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента. Также одна организация признана дипломантом конкурса.

– Прежде всего стоит поблагодарить наш многотысячный коллектив за успех. Более 10 лет банк системно работает в направлении стандартизации бизнес-процессов и оценки их качества и продуктов, которые мы продаем. Тем самым банк подтвердил, что является одним из лидеров финансового рынка Беларуси. Усилия, направленные коллективом на поддержку экономики, нашли высокую награду. Безусловно, это не итог работы, а всего лишь этап. Ведь работа над качеством – это бесконечный процесс, – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк».





Как отметил Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, сегодня показатель по количеству организаций, ставших лауреатами, имеет конкретную динамику. А также выразил надежду, что предприятий с высоким качеством производимой продукции в дальнейшем будет больше.

– Сегодняшнее мероприятие показывает, что у нас в стране есть предприятия, которые достигли качества и конкурентоспособности продукции на мировом уровне. Ключевые критерии, которые мы предъявляем к претендентам на Премию Правительства, – экспортоориентированность, внедрение системного менеджмента на предприятии и управление им, вовлеченность персонала. Комплексные критерии учитывают всю специфику работы предприятия. Слаженность показателей, их высокий уровень говорит о том, что предприятие может претендовать на получение звания «Лауреат Премии Правительства».





В ходе церемонии вручены две специальные награды – «Лидерство» и «Социальная ответственность», отмечены нагрудным знаком «Лидер качества» руководители предприятий, достигших наивысших результатов в области качества продукции (услуг) и системного менеджмента, вручены дипломы победителям конкурсов «Лучший менеджер по качеству», «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» и республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве 2019 года.