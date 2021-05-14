В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий

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, – информировали в СК.Следователи также установили, что для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции., – сообщал СК.Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности.По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц") Уголовного кодекса. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу.Ольга БЕЛОВА