В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий

Сегодня в минском Доме правосудия суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению 12 человек в организации незаконных массовых мероприятий. Среди них как студенты минских вузов, так и преподаватель. Как ранее сообщал Следственный комитет, вопросы организации этих акций обсуждались со Светланой Тихановской.
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– Учащиеся учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел, – информировали в СК.
Следователи также установили, что для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции.
– Студенты блокировали коридоры и лестничные марши в вузах, затрудняли проход других учащихся, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс, – сообщал СК.
Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности.
По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц") Уголовного кодекса. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу.
Ольга БЕЛОВА
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