В Минске начался суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

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В деле 8 фигурантов. Бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере. Все, кроме Бабарико, вину признали.Семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом. Суд пройдет в открытом режиме. Напомню, шестеро из восьми фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также возместили преступный доход.Криминальная история началась в 2004 году. Тогда было решено выдавать выгодные кредиты нужным коммерсантам, а те взамен делились частью прибыли. Схема проворачивалась годами. За все время подельники получили 30 с половиной миллионов рублей.Один из эпизодов, который лег в основу обвинения, связан с компанией «ПриватЛизинг». В 2006 году бизнесмены Алексей Геращенко и Андрей Харланович создали компанию (позже переименовали ее в «ПриватЛизинг»), которая продавала населению товары в рассрочку или лизинг, а оплачивали эти товары за счет кредита банка. То есть успешность работы фирмы напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредит. Кстати, Харланович раньше работал в Белгазпромбанке. Руководством учреждения, в том числе Бабарико, было поставлено условие: за благоприятное решение вопроса с кредитованием требовалось поделиться частью прибыли.Поинтересовались у российского журналиста, блогера, писателя, публициста, общественного деятеля Армена Гаспаряна мнением по поводу линии защиты, которой во время суда по уголовному делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» будет придерживаться основной обвиняемый Виктор Бабарико.