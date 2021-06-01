Полюбившиеся минчанам и гостям столицы музыкальные вечера в Верхнем городе возвращаются. В прошлом году из-за пандемии организаторы решили отложить задуманное ради безопасности зрителей. В этом году старт летнему музыкально-туристическому сезону дали 22 мая детским фестивалем "Всем, всем добрый день!". В нем приняли участие более 300 коллективов.
– В этом году минчан ждут как знакомые мероприятия, например "Классика у ратуши", так и новые. В прошлые выходные мы впервые представили "Театральные вечера у ратуши". Они начались программой "Оттепель" Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, – уточнил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель. – В скором времени зрители смогут увидеть выступления Белорусского государственного академического музыкального театра, Национального академического театра имени Янки Купалы и других творческих коллективов.
Программы предусмотрены как для детей, взрослых, так и для семейного просмотра. Выступления для маленьких зрителей начинаются по субботам в 15:00 и 16:00, для взрослых – в 20:00.
Фото: архив БЕЛТА
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В Минске начался летний музыкально-туристический сезон: что предложат жителям и гостям столицы
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