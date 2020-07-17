В Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета

В Минске началось очередное заседание Евразийского межправительственного совета. С начала пандемии сегодняшнее мероприятие станет первым, которое пройдет в очном формате. В повестке дня широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования.





В своем приветственном слове Премьер-министр Роман Головченко заметил, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в график интеграционных мероприятий по линии ЕАЭС.

– Не представилось возможным совместить заседание Евразийского межправсовета с форумом по вопросам достижения целей устойчивого развития, как это планировалось ранее. Но это ни в коем случае не обедняет повестку нашего заседания. Работа саммита начнется с рассмотрения вопросов об устранении барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка союза.





Роман Головченко с сожалением заметил, что пока не удается в полной мере переломить силу сопротивлений при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений.

– Также в поле нашего зрения остается работа по формированию общих энергетических рынков. Сегодня мы обсудим ход работы по рынку газа и рынкам нефти и нефтепродуктов. Один из важнейших вопросов – исполнение соглашений о маркировке товаров средствами идентификации. В этой сфере крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки товаров, применение единых требований к национальным компонентам информационной системы маркировки. Также исключить возможность применения новых систем государственного контроля за оборотом подлежащих маркировке товаров, дублирующих по своим целям и функциям систему маркировки. Следует посмотреть и на ранее согласованные сроки введения маркировки на отдельные группы товаров, являются ли они актуальными в ходе пандемии и не приведут ли они к ограничению взаимных товарных потоков.





Премьер-министр сообщил, что отдельно рассмотрят и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На обсуждение вносится комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

– Важно отметить, что в рамках ЕАЭС развернута полномасштабная работа по противодействию коронавирусной инфекции. Органами союза на постоянной основе принимаются меры, направленные на защиту населения от негативного воздействия пандемии, а также сохранение экономической стабильности государств – членов ЕАЭС.

Премьер-министр выразил надежду, что в год председательства Беларуси в союзе, несмотря на все вызовы и угрозы, будут сделаны реальные шаги к обеспечению четырех свобод в рамках ЕАЭС.

Фото: БЕЛТА