Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину за получение взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
Архивное фото
В милицию обратилась женщина и заявила о том, что начальник службы жилищно-эксплуатационного участка столицы склоняет ее к даче взятки после осмотра ее квартиры. Она призналась, что накануне самовольно без соответствующего разрешения заменила радиатор отопления. При плановом осмотре жилого помещения мужчина, обнаружив нарушение, предложил обойтись без составления протокола, а заплатить деньги ему. Женщина не стала отказываться.
Во время передачи денежных средств вымогателя задержали с поличным. Он сознался и раскаялся в содеянном.
Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.
Опубликовано:
403
В Минске начальник службы ЖЭУ склонял гражданку к даче взятки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter