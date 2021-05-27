В Минске начальник службы ЖЭУ склонял гражданку к даче взятки

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В милицию обратилась женщина и заявила о том, что начальник службы жилищно-эксплуатационного участка столицы склоняет ее к даче взятки после осмотра ее квартиры. Она призналась, что накануне самовольно без соответствующего разрешения заменила радиатор отопления. При плановом осмотре жилого помещения мужчина, обнаружив нарушение, предложил обойтись без составления протокола, а заплатить деньги ему. Женщина не стала отказываться.Во время передачи денежных средств вымогателя задержали с поличным. Он сознался и раскаялся в содеянном.Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.