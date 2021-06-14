В Минске начали работу пункты вакцинации на базе больниц: репортаж

Объявление об открытии общедоступной точки вакцинации, размещенное на сайте 3-й ГКБ, отсылает всех желающих в терапевтический кабинет на первом этаже терапевтического корпуса № 2. Вход в корпус − в 30 метрах от контрольно-пропускного пункта по улице Ленина, так что далеко ходить не надо. Прививки доступны в будние дни с 9:00 до 11:00. С собой нужно взять лишь документ, удостоверяющий личность, а также хорошее самочувствие., − этими словами встречает нас. −Напомним, что прививочные пункты созданы в соответствии с приказом Минздрава № 412 «О проведении вакцинации против COVID-19». Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.Светлана Евгеньевна сразу предупреждает некоторые возможные вопросы. Место постоянной или временной регистрации в паспорте вакцинируемого значения не имеет − препарат доступен и жителям Беларуси, и зарубежным гражданам. А вот насчет порядка введения двух компонентов правило неукоснительное: там, где человек получил первую дозу препарата «Спутник V», там же должен получить и вторую. Вопросы, заметим, возникали после новостей о задержке с получением из России разрешения на использование 180 тысяч доз второго компонента вакцины. Минздрав, кстати, еще в субботу проинформировал: разрешение получено, специалисты РУП «Белфармация» доставили партии «Спутника V» во все регионы. В 3-й ЦКБ также имеется достаточный запас препарата. Получают его дважды в неделю, но, если понадобится, можно будет делать это чаще − все зависит от наплыва посетителей.Процедура приема пациентов в больничном пункте стандартная: медицинский осмотр (измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева), заполнение письменного информированного согласия на проведение вакцинации против COVID-19, получение разрешения на прививку − и опытная медсестра Нина Лагуто практически безболезненно вводит препарат в мышцу плеча.Минчанка Татьяна Богданова довольна открытием нового прививочного пункта:, − предупреждает женщину Светлана Савицкая. −Медики, как и положено, предлагают после проведения прививки 30 минут побыть неподалеку − вдруг резко проявятся побочные эффекты. Впрочем, отмечает терапевт, с марта ни одному из привившихся срочная помощь не понадобилась. И это хорошо.Напоследок − напоминание. Как сообщила пресс-служба Минздрава, с 14 июня к организациям, осуществляющим массовую вакцинацию против коронавируса, добавились столичные больницы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также больница скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Время работы и контактные телефоны пунктов прививки уточняйте на сайте или в справочной службе учреждений здравоохранения. К примеру, консультативная поликлиника УЗ «2-я ГКБ» проводит вакцинацию против COVID-19 с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00, 11-я городская клиническая больница Напоследок в будние дни с 8:00 до 13:00, а Городская клиническая больница скорой медицинской помощи − на базе Городского центра трансфузиологии УЗ ГКБСМП с понедельника по пятницу с 15:00 до 20:00.