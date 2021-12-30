В Минске начали работу общественные приемные по обсуждению проекта Конституции. Заглянули в одну из них

С сегодняшнего дня белорусы смогут поделиться своими предложениями по внесению изменений в Основной Закон страны. По всей Беларуси стартовала работа общественных приемных – они открылись во всех областных городах и районных центрах. В столице людей принимали в первичных организациях республиканского общественного объединения «Белая Русь». Наши корреспонденты заглянули в одну из них, чтобы посмотреть, как происходит диалог с гражданами и какими предложениями они делятся.





К общению с населением сегодня в приемных также подключились ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусское общественное объединение ветеранов». Поступали звонки и на единую республиканскую горячую линию. Сегодня был первый день ее работы, затем – с 3 января по будням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Телефоны единой республиканской горячей линии: (8-017) 374-19-48, 392-67-32.

По словам заместителя председателя РОО «Белая Русь» Сергея Пигарева, обращения граждан в общественные приемные "Белой Руси", а их по республике150, поступали на протяжении всего года.





– Люди приходили со своими предложениями, мыслями, заявлениями по поводу того, что бы они хотели увидеть в новом проекте Конституции и какие вопросы следует вынести на референдум, – рассказал Сергей Пигарев. – Мы обрабатывали и систематизировали все эти данные, делали сводный отчет и представляли его разработчикам проекта Основного Закона. И, как только был опубликован проект Конституции, стали поступать звонки с просьбами о записи на прием. Сегодня начало нашей активной работы по обработке предложений о дополнениях, отзывов, мнений людей об изменениях, которые внесены в новую редакцию. Основной упор мы будем делать на горячей линии, потому как эпидемическая обстановка продолжает оставаться достаточно сложной, людям также может быть проблематично выехать в райцентр.





Белорусский народ волнуют изменения, которые происходят в стране. Об этом говорит количество звонков, поступивших на горячую линию. Причем звонят с конкретными предложениями. Сергей Пигарев привел пример:

– Поступил звонок от граждан, которые родились в Беларуси, затем по каким-то причинам выехали в Россию, а теперь вернулись обратно. С их видом на жительство они не имеют права голосовать. Но они очень бы хотели получить это право, чтобы этот вопрос был предусмотрен в новой Конституции. Кроме того, звонят люди и по бытовым проблемам, но главное, на что мы нацелены, – обработка предложений по проекту Конституции. Далее мы систематизируем, сколько было предложений по определенным статьям, выделим те вопросы, к которым у людей особое внимание, и представим результаты разработчикам новой редакции.























