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  2. В Минске наблюдаются 7-балльные пробки

В Минске наблюдаются 7-балльные пробки

На дорогах столицы этим вечером образовались заторы транспорта. Из данных сервиса "Яндекс. Пробки" cледует, что в центре Минска сейчас 7-балльные пробки. 


Самые крупные заторы наблюдаются на ул.  Ленина в направлении ул. Кирова, на последней также затруднено движение в сторону ул. Комсомольской. 

Пробки образовались и на ул. Янки Купалы в направлении пр. Независимости, где также скопление транспорта. 

Пробки есть и на ул. Немига в направлении пр. Победителей, на ул. Захарова и Козлова в направлении пр. Независимости. Пробки наблюдаются также на ул. Красной в сторону пр. Машерова, на ул. Якуба Коласа в сторону ул. Сурганова. 
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