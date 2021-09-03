В Минске наблюдаются 7-балльные пробки

Самые крупные заторы наблюдаются на ул. Ленина в направлении ул. Кирова, на последней также затруднено движение в сторону ул. Комсомольской.Пробки образовались и на ул. Янки Купалы в направлении пр. Независимости, где также скопление транспорта.Пробки есть и на ул. Немига в направлении пр. Победителей, на ул. Захарова и Козлова в направлении пр. Независимости. Пробки наблюдаются также на ул. Красной в сторону пр. Машерова, на ул. Якуба Коласа в сторону ул. Сурганова.