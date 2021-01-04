Сотрудники Минского городского управления МЧС устанавливают обстоятельства взрыва в столице.
Инцидент произошел в 6:55 в понедельник на территории, арендованной у ОАО "Белресурсы" по ул. Скрыганова, 39.
Было установлено, что при открытии двери металлического контейнера для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате поврежден металлический контейнер и строительные материалы (краска, строительные смеси), находящиеся в нем. Кроме того, из-за вспышки пострадал один человек, который открывал этот самый контейнер.
– Пострадавшим оказался заведующий фирмы-арендатора 1956 года рождения. Мужчина получил ожоги рук и лица. За медпомощью он обратился на месте, от госпитализации отказался. Рассматриваемая версия случившегося – негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя, который находился внутри этого контейнера. Подразделения МЧС не привлекались, – рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: МЧС
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В Минске на улице Скрыганова произошел взрыв. Есть пострадавший
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