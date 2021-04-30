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В Минске на улице Притыцкого опрокинулся автомобиль

В столице на улице Притыцкого в результате ДТП опрокинулся автомобиль. 


Авария произошла сегодня около 9:40 утра. По предварительным данным, водитель Opel 1951 года рождения двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина. На пересечении с улицей Берута при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю Ford и столкнулся с ним. В результате ДТП Ford опрокинулся. 


– Оба транспортных средства получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал. В районе аварии было затруднено движение на первой полосе дороги. Заторной ситуации не было, – сообщил sb.by начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.


Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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