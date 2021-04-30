В Минске на улице Притыцкого опрокинулся автомобиль

Авария произошла сегодня около 9:40 утра. По предварительным данным, водитель Opel 1951 года рождения двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина. На пересечении с улицей Берута при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю Ford и столкнулся с ним. В результате ДТП Ford опрокинулся., – сообщил sb.byСотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома