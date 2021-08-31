В Минске на улице нашли маленького ребенка

Милиция обращается к гражданам с просьбой помочь в установлении личности маленького мальчика, которого сегодня днем нашли на улице Ольшевского в Минске. Об этом информирует Telegram-канал "Разыскивает милиция".
31 августа около 13:50 мальчик был обнаружен без сопровождения взрослых возле дома № 75 на столичной ул. Ольшевского.
Малыш выглядит на два-три года, его рост – 80–90 см. У мальчика худощавое телосложение, волосы темно-русые, короткие. На нем джинсовая куртка, синяя кофта с рисунком, темно-синие спортивные штаны, сандали синие с желтым рисунком.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о ребенке на фото, просят обратиться во Фрунзенское РУВД Минска по телефону (8-017) 207-67-67 или 102.
Фото: Telegram-канал "Разыскивает милиция"