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В Минске на улице Казинца временно закроют движение транспорта

В столице на участке по ул.Казинца временно закроют движение транспорта. Это регулируется решением Минского городского исполнительного комитета №3094 от 14 октября 2021 года, которое размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Ограничение введено из-за ремонтных работ. Так, транспортные средства и самоходные машины не смогут передвигаться по ул.Казинца (четная сторона) от местного проезда до поворота возле здания №50 с 00.30 23 октября до 5.00 25 октября 2021 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Фото из архива БЕЛТА
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