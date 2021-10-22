В Минске на улице Казинца временно закроют движение транспорта

В столице на участке по ул.Казинца временно закроют движение транспорта. Это регулируется решением Минского городского исполнительного комитета №3094 от 14 октября 2021 года, которое размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Ограничение введено из-за ремонтных работ. Так, транспортные средства и самоходные машины не смогут передвигаться по ул.Казинца (четная сторона) от местного проезда до поворота возле здания №50 с 00.30 23 октября до 5.00 25 октября 2021 года.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Фото из архива БЕЛТА