В Минске на ул. Сухаревской произошел пожар

За прошедшие сутки в столице случился один пожар. На оказание технической помощи сотрудники МЧС выезжали три раза. Такая информация размещена на сайте ведомства.
Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе поступило спасателям 19 мая в 18:52. Удалось установить, что в квартире дома № 65 на ул. Сухаревской вспыхнуло имущество в жилой комнате.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электроудлинителя.
Фото: pixabay.com
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