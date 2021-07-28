В центре столицы в ДТП попали сразу семь авто.
Подробностями с sb.by поделился начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай:
- Авария произошла сегодня около 11.00. По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по ул.Немига со стороны ул.Городской Вал в направлении пр.Победителей, отвлекся от управления транспортом и, нарушая безопасную дистанцию, наехал на стоящий впереди автомобиль. В результате столкнулись семь единиц авто. По предварительной информации из пассажиров и водителей никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске на ул.Немига произошло массовое ДТП, столкнулись 7 авто
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