В Минске на ул. Кижеватова горела легковушка – повреждения получила и стоящая рядом машина

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 12:47. В результате пожара повреждено BMW и находящийся рядом Ford Mondeo.Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.Отмечается, что за прошедшие сутки техническая помощь спасателей понадобилась в восьми случаях.