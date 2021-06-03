В Минске 2 июня напротив дома по адресу ул. Кижеватова, 62 горела BMW. Такая информация размещена на сайте МЧС.
Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 12:47. В результате пожара повреждено BMW и находящийся рядом Ford Mondeo.
Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.
Отмечается, что за прошедшие сутки техническая помощь спасателей понадобилась в восьми случаях.
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В Минске на ул. Кижеватова горела легковушка – повреждения получила и стоящая рядом машина
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