Сегодня из-за ДТП на ул. К. Чорного в направлении бульвара Толбухина остановилось движение троллейбусов. Об этом информирует Telegram-канал Минсктранса.
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С 11:26 остановилось движение троллейбусов №29, 35, 37, 38 и 61, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минсктрансе.
Движение троллейбуса № 61 со стороны Уручья организовано до бульвара Толбухина, троллейбусы № 29, 35, 37 и 38 временно следуют по ул. Сурганова, Академической и Филимонова.
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В Минске на ул. К. Чорного остановилось движение троллейбусов: некоторые маршруты идут по измененным трассам
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