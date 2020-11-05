В Минске на участке ул. Масюковщина на пять лет ограничат движение

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Движение транспортных средств будет ограничено по ул. Масюковщина на участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Срок действия ограничения с 00:00 10 ноября 2020 года по 00:00 9 ноября 2025 года.Данное решение принято из-за угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан.