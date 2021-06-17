На столичном участке ул. Филатова в связи с ремонтными работами временно закроют движение всех видов транспорта. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение закроют на участке улицы Филатова между улицами Народной и Тухачевского. Ограничения будут действовать с 0:30 19 июня до 5:00 21 июня.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ и во избежание проблемных ситуаций на дороге тщательно планировать свои маршруты и учитывать эту информацию.
Фото: Telegram-канал столичной ГАИ
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В Минске на участке ул. Филатова временно закроют движение всех видов транспорта
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