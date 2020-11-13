В Минске на участке Партизанского проспекта меняется схема движения

Столичная Госавтоинспекция совместно с заинтересованными решила внести изменения в организацию дорожного движения в районе остановочного пункта на въезде в город по Партизанскому проспекту на пересечении с улицей Ангарской. В ГАИ отметили, что основанием для подобного решения стала высокая интенсивность пассажирского транспорта на участке, а также повышенное количество нарушений ПДД при остановке и стоянке.В данный момент устанавливаются делиниаторы со столбиками, конструктивно отделяющие поток общественного транспорта и полосы для движения основного потока. Также со временем будет нанесена соответствующая дорожная разметка.Проект поможет увеличить пропускную способность трассы, сделает возможным безопасное и комфортное передвижение на общественном транспорте.