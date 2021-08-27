В Минске пешеход переходил дорогу на красный и попал под колеса авто

Предварительно установлено, что в четверг около 21:20 57-летний водитель иномарки ехал по проспекту в направлении улицы Варвашени и в районе дома № 144 совершил наезд на 59-летнего мужчину. Известно, что пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.С травмами пострадавший был доставлен в медучреждение.Обстоятельства аварии устанавливаются.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома