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В Минске на проспекте Независимости столкнулись два мотоцикла

Вечером 25 августа на проспекте Независимости произошла авария с участием двух мотоциклистов. О подробностях случившегося рассказывается в Telegram-канале столичной ГАИ.


Предварительно установлено, что в среду около 22:00 водитель мотоцикла Aprilia ехал по проспекту со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Жасминовой. Он не придерживался безопасной дистанции и вблизи дома № 116 столкнулся с мотоциклом Kawasaki. С травмами водители были доставлены в медучреждение. 

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту ДТП проводится проверка.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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