В Минске на проспекте Независимости столкнулись два мотоцикла

Предварительно установлено, что в среду около 22:00 водитель мотоцикла Aprilia ехал по проспекту со стороны улицы Волгоградской в направлении улицы Жасминовой. Он не придерживался безопасной дистанции и вблизи дома № 116 столкнулся с мотоциклом Kawasaki. С травмами водители были доставлены в медучреждение.На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту ДТП проводится проверка.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома