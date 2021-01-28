В Минске на проспекте Независимости произошло тройное столкновение авто

Фото из архива

ДТП произошло вечером 27 января.Водитель автомобиля Renault, двигаясь по проспекту со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Рогачевской, напротив дома 191Б совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем Lada. В тот момент, пока машины ожидали ГАИ, на них совершил наезд автомобиль Audi. В результате Renault отбросило на встречную полосу движения проспекта, а Audi продолжил двигаться и въехал в осветительную мачту.В ДТП пострадала 33-летняя водитель Audi. Она госпитализирована для осмотра.