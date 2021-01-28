В столице на пр. Независимости столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото из архива
ДТП произошло вечером 27 января.
Водитель автомобиля Renault, двигаясь по проспекту со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Рогачевской, напротив дома 191Б совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем Lada. В тот момент, пока машины ожидали ГАИ, на них совершил наезд автомобиль Audi. В результате Renault отбросило на встречную полосу движения проспекта, а Audi продолжил двигаться и въехал в осветительную мачту.
В ДТП пострадала 33-летняя водитель Audi. Она госпитализирована для осмотра.
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В Минске на проспекте Независимости произошло тройное столкновение авто
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ