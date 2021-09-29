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  2. В Минске на проспекте Рокоссовского автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

В Минске на проспекте Рокоссовского автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

В столице произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. 


По предварительной информации, сегодня в 8:25 водитель автомобиля Volkswagen 1980 года рождения, двигаясь по пр. Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в сторону ул. Ванеева, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю Toyota, наехал на бордюрный камень и опрокинулся. 


– В результате аварии автомобиль получил механические повреждения. Никто не пострадал. Задержки транспортного движения не было, – сообщила sb.by cтарший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Подобаева. 

Подробности случившегося выясняются. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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