В Минске на проспекте Рокоссовского автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

В столице произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
По предварительной информации, сегодня в 8:25 водитель автомобиля Volkswagen 1980 года рождения, двигаясь по пр. Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в сторону ул. Ванеева, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю Toyota, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.
– В результате аварии автомобиль получил механические повреждения. Никто не пострадал. Задержки транспортного движения не было, – сообщила sb.by cтарший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Подобаева.
Подробности случившегося выясняются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома