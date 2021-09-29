В Минске на проспекте Рокоссовского автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

По предварительной информации, сегодня в 8:25 водитель автомобиля Volkswagen 1980 года рождения, двигаясь по пр. Рокоссовского со стороны ул. Плеханова в сторону ул. Ванеева, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю Toyota, наехал на бордюрный камень и опрокинулся., – сообщила sb.byПодробности случившегося выясняются.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома