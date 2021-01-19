В столице из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на восьми маршрутах. Такая информация размещена в Telegram-канале ГП "Минсктранс".
19 января с 7:45 на пр. Пушкина в районе остановочного пункта Чигладзе в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №10, 14, 33, 38, 39, 55 ,58, 77.
Движение троллейбусов маршрутов №14, 58 организовано по ул. Притыцкого, Кальварийская, маршрутов №33, 55 – до диспетчерской станции (ДС) "Веснянка", маршрутов №10, 38, 39, 77 – до ДС "Масюковщина", маршрута №38 – по ул. Немига, Кальварийская в направлении ДС "Сухарево", маршрута №55 – по ул. Притыцкого, Кальварийская, Немига, пл. Бангалор в направлении разворотного кольца Академическая.
Организован временный автобусный маршрут №38т "Ст. м. Пушкинская – пл. Бангалор".
Фото: БЕЛТА
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В Минске на пр. Пушкина из-за поврежденной сети приостановлено движение троллейбусов восьми маршрутов
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