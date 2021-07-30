На пр. Независимости в столице столкнулись десять автомобилей.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел в пятницу, 30 июля, около 8:45.
– По предварительной информации, 51-летний водитель Nissan, двигаясь по пр. Независимости со стороны МКАД в направлении ул. Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. От полученного удара последний выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении машинами. В общей сложности в ДТП столкнулись десять автомобилей, – сообщил sb.by начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай. – В результате инцидента пострадала водитель Volkswagen 1972 года рождения, а также пассажир автомобиля ГАЗ. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работает ГАИ.
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В Минске на пр. Независимости столкнулись 10 авто – есть пострадавшие
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