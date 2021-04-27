За минувшие сутки в столице произошел один пожар. На оказание технической помощи спасатели выезжали 12 раз.
Сообщение о возгорании троллейбуса в Московском районе напротив дома № 94 по пр. Дзержинского поступило спасателям в 22:05. Отмечается, что произошло загорание изоляции электропроводки в реостатно-контакторной системе управления троллейбуса.
– Возгорание случилось в момент, когда троллейбус передвигался по проезжей части. О произошедшем спасателям сообщил водитель, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
В настоящий момент причина пожара устанавливается.
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В Минске на пр. Дзержинского горел троллейбус
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