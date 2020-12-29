В Минске на площади Богушевича затруднено движение

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Отмечается, что в настоящее время светофорный объект на площади Богушевича работает в режиме желтого мигания. Движение затруднено. В связи с этим сотрудник ГАИ регулирует движение на участке.При планировании маршрута водителей просят выбирать объездные пути.