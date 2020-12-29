На одной из улиц в столице затруднено движение. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото из архива
Отмечается, что в настоящее время светофорный объект на площади Богушевича работает в режиме желтого мигания. Движение затруднено. В связи с этим сотрудник ГАИ регулирует движение на участке.
При планировании маршрута водителей просят выбирать объездные пути.
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В Минске на площади Богушевича затруднено движение
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ