В Минске на первых этажах новостроек могут появиться детские сады

Председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» рассказал, что в столице рассматривается вариант создания детских садов в районах-новостройках на первых этажах домов.
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Гость студии заявил, что сейчас невозможно построить детский сад в каждом дворе Минска. Он уточнил, что на его строительство необходимо 13–15 млн долларов.
– В каждом дворе мы не построим по детсаду. Тем более что мы имеем печальный опыт, когда детские сады передавались объединениям охраны или другим предприятиям, потому что оставались незаполненными. Город рассматривает вариант создания небольших детских садов в районах-новостройках на первых этажах домов, которые в случае невостребованности можно будет трансформировать под другие объекты, – пояснил он.
Такая мера поможет решить проблему с нехваткой мест в детских садах в густонаселенных районах столицы.