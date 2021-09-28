В Минске на первых этажах новостроек могут появиться детские сады

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Гость студии заявил, что сейчас невозможно построить детский сад в каждом дворе Минска. Он уточнил, что на его строительство необходимо 13–15 млн долларов.– пояснил он.Такая мера поможет решить проблему с нехваткой мест в детских садах в густонаселенных районах столицы.