На пересечении пр. Независимости с ул. Сурганова и ул. Кальварийская с ул. К. Цеткин в Минске светофоры вновь работают. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее сообщалось, что в столице на пересечении пр. Независимости с ул. Сурганова, а также на пересечении ул. Кальварийская с ул. К. Цеткин не работало светофорное регулирование. Сотрудники КУП "СМЭП Мингорисполкома" вели работы по устранению причины неисправности. В настоящий момент светофоры снова работают.
Фото: pixabay.com
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В Минске на пересечении пр. Независимости и ул. Сурганова восстановлена работа светофора
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