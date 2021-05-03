На пересечении пр.Независимости и ул.Козлова не работает светофорное регулирование. Об этом проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: pixabay.com
На данный момент сотрудниками КУП "СМЭП Мингорисполкома" ведутся работы по устранению неполадок.
Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
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В Минске на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова не работает светофор
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