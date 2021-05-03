В Минске на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова не работает светофор

Фото:

pixabay.com

На данный момент сотрудниками КУП "СМЭП Мингорисполкома" ведутся работы по устранению неполадок.Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.