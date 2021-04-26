В Минске на двух перекрестках временно отключат светофоры

Отключение светофоров в связи с проведением ремонтных работ планируется на следующих перекрестках: ул. Кижеватова – ул. Казинца (планируемое время завершения работ – 14:30), ул. Чкалова – ул. Аэродромная (планируемое время завершения работ – 15:30).ГАИ просит водителей транспортных средств учитывать информацию при выборе маршрута, быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками приоритета на данных участках улично-дорожной сети.